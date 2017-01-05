聚焦：安倍新年记者会发言似暗示鸡年将有大选

安倍新年记者会发言似暗示鸡年将有大选 1月4日，日本首相安倍晋三（左）和民进党党首莲舫分别参拜了三重县伊勢市的伊勢神宮。（共同社）

【共同社1月4日电】日本首相安倍晋三4日举行新年记者会，从今年的生肖说起，列举了以往鸡年解散众院进行大选的事例，意味深长地称“（鸡年）多次成为了政治的重大拐点”。从该发言似乎可以看出，安倍有意借较高的内阁支持率和坚挺的股市行情的东风，对在野党加以制约。另一方面，势力持续低迷的最大在野党民进党有意卷土重来，但还未找到打破“安倍独大”体制的有效战略。

▽态度从容

“12年前，发生了那场戏剧性的‘邮政解散’。再向前追溯12年，我首次当选（众院议员），自民党在战后首次变为在野党，那是（自民党长期执政的）‘1955年体制’瓦解的历史性的一年。”

记者会伊始，安倍在记者提问前自己就介绍起了迄今为止的“鸡年选举”。他接着说“（时任）首相佐藤荣作就归还冲绳与美国达成了协议，解散议会进行大选的1969年也是鸡年”，给人一种鸡年就是政治决战之年的印象。

不过，当记者询问解散众院进行大选的时期时，安倍又岔开话题称：“平成29年（2017年）。今天才是第4天，我完全没有考虑过‘解散’这两个字。现在被问到了，脑里才第一次浮现出‘解散’这个词。”甚至表现出一份能够开玩笑的从容态度。

安倍一边强调以经济为最优先，尽快通过2017年度政府预算的想法，但也加上“目前”一词，令人感到一种确保自由决定权的强势。

▽动摇在野党

展望今年的政治日程，从春季到夏季，有关天皇退位的特别法案的国会审议、纠正众院小选区“一票之差”（每名议员代表的选民人数差异）的新分区方案的建议、东京都议会选举……重大政治课题接连不断。

因此，政界出现了“解散要等秋季以后”（自民党干部语）的推测。但安倍发言不仅可被认为是旨在不倾向于上述推测，而且也可被理解为是试图使解散权时隐时现，进一步提高自身凝聚力的战略。

4日的东京股市日经指数创下1996年以来的新年首个交易日“大发会”收盘新高，安倍将其视为自身的助力。去年年底的日俄首脑会谈以及访问美国夏威夷珍珠港等外交获得进展，内阁支持率维持在50%以上的良好水平。加固“独大”体制的安倍似乎将一边看着面对解散出现动摇的在野党，一边不慌不忙决定解散时期。

围绕完善天皇退位的相关法律，安倍指出应具有“不将其作为政治斗争材料的良知”，始终贯彻着努力动摇在野党的姿态。

▽沉入水中

对于民进党来说，今年成为能否找到恢复党势突破口的关键一年。党首莲舫在4日的记者会上表示：“今年必定会举行大选。希望把今年当作进攻的一年。”

莲舫以较高的知名度及卓越宣传能力为武器，于去年9月就任党首。但该党支持率低迷，在个位数徘徊。与她的呼吁声相反，在野党面向众院选举合作共斗的协调工作进展缓慢引人注目。该党干事长野田佳彦在新年工作启动仪式上称“现在不是背水一战，而是已经沉在水中了”，承认了民进党面临的严峻现状。

挣扎中的莲舫期待的是以“FOR NEXT”（为了下一代）为题的新宣传活动，将深入挖掘女性及育儿政策的课题，以便有助于政策提案。此举旨在展现“与态度强硬的安倍政府的不同”（党相关人士语）。该党干部就莲舫表示：“有烦恼，有犹豫是事实。但‘选举之颜’非她莫属。”（完）