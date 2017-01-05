独家：美军6日重启“鱼鹰”空中加油训练

【共同社1月5日电】日本政府相关人士4日透露，驻日美军已告知日本政府，基本决定6日重启隶属普天间机场（冲绳县宜野湾市）的新型运输机“鱼鹰”的空中加油训练。去年12月13日“鱼鹰”在该训练过程中发生迫降事故，19日恢复飞行后，空中加油训练也一直处于暂停状态。日本政府预计将在接到美方提供的防止事故再发对策的相关具体信息后予以认可。

冲绳当地对于“鱼鹰”安全性的担忧日益强烈，继恢复飞行之后，在事故发生未满一个月的时候又重启空中加油训练，或将引发更为强烈的抗议。

官房长官菅义伟在4日晚的BS富士电视台节目称“未听说”重启加油训练。他还表示：“正在要求彻底查明事故原因并加强对策。关键在于有没有作为日本能够接受的回答。”

迫降事故是在距离冲绳本岛约30公里海域上空进行的加油训练过程中发生的，“鱼鹰”的螺旋桨触碰到输油管后受损，导致飞行不稳定，最后在冲绳县名护市近海浅滩迫降，机体损坏严重。

美军以事故原因在于不稳定气流等、机体没有问题为由，在事故发生6天后恢复了飞行。关于空中加油训练，美军此前表示将在完成飞行员教育和陆上模拟训练等之后，分阶段重启。（完）