详讯：特朗普拟起用Hagerty担任驻日大使

【共同社华盛顿1月4日电】美国候任总统特朗普基本决定任命其亲信、政权交接小组重要成员William Hagerty作为驻日大使。政权交接小组相关人士4日向共同社透露了这一消息。该人事计划将于近期公布。

Hagerty过去曾因商务活动在日本停留3年，对日本十分了解。相关人士指出：“他熟悉经济，也深得特朗普信赖。这应该是重视日本的表现。”

起用Hagerty的方针也已告知日本政府。

如果特朗普正式提名并经参院批准，Hagerty将成为现任驻日本大使卡罗琳･肯尼迪的后任。跨太平洋伙伴关系协定（TPP）以及减轻冲绳美军基地负担等将成为课题。

据Hagerty曾参与经营的其出生地田纳西州某投资公司称，他曾就职于有名的咨询公司，在共和党人老布什执政时作为白宫员工参与贸易政策的制定。

之后，Hagerty还担任过田纳西州政府的经济开发负责人。据悉2012年大选时，他在共和党候选人罗姆尼的阵营工作，在政界和商界都拥有丰富人脉。

大选前的去年7月，他离开投资公司的管理职位加入特朗普阵营，负责总统政治人事的任用工作。

有关下届政府的大使人事，特朗普已决定起用与中国国家主席习近平私交较深的亲华派、中西部艾奥瓦州州长布兰斯塔德任驻华大使，亲以色列的律师弗里德曼担任驻以色列大使。（完）