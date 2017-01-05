筑地市场新年首次竞拍中蓝鳍金枪鱼创历史次高

筑地市场举行新年首次竞拍 东京筑地市场5日清晨举行了今年首次拍卖，拔得头筹的喜代村社长木村清展示以7420万日元拍得的青森县大间产蓝鳍金枪鱼。（共同社）

【共同社1月5日电】延期搬迁的筑地市场（东京都中央区）5日清晨举行了今年首次竞拍，一条212公斤重的青森县大间产蓝鳍金枪鱼以7420万日元（约合人民币441万元）即每公斤35万日元的最高价成交。自1999年有记录以来，这一价格仅次于2013年创下的15,540万日元（每公斤70万日元）的最高纪录。

筑地市场原计划去年11月搬迁至江东区的丰洲市场，但因存在对土壤污染等的担忧，都知事小池百合子决定延期搬迁。预计丰洲市场最快会在明年冬季启用，筑地市场的新年首拍今年可能是最后一次。

此次寿司连锁店“寿司三昧”的经营方喜代村（东京）连续6年在拍卖中拔得头筹。社长木村清虽觉得“有点贵”，但笑着表示“希望能让大家吃到美味的金枪鱼”。

筑地市场相关人士对搬迁问题抱怨连连。在首次拍卖前发表新年致辞的批发商“大都鱼类”社长青木信之表示：“搬迁时间都无法确定，使我们陷入混乱的漩涡。希望早日摆脱这种悬空状态。”

与两个朋友前来旅游的山口市主妇须田久美子（57岁）称：“筑地有着活力和独特的氛围。虽然可能存在老化的问题，希望能想办法留在这里。”（完）