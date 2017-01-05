话题：韩国欲复原朝鲜通信使船重现睦邻外交

韩国欲复原朝鲜通信使船重现睦邻外交 图为韩国木浦的国立海洋文化遗产研究所内的朝鲜通信使船模型。（共同社）

【共同社首尔1月5日电】韩国正在推进一项计划，将历史上朝鲜王朝派至江户幕府的外交使节“朝鲜通信使”远渡日本时乘坐的船按照全长超过30米的实物大小进行复原。计划以韩国西南部木浦的国立海洋文化遗产研究所等为主展开，预计2018年底前完成。尽管技术层面等实现难度较高，但将力争在当年通信使的航海路线上重现航行。

虽然为航行安全，船上将安装引擎，但有关方面考虑重走通信使乘坐木制船从釜山到日本长崎县对马市、再到山口县下关市的路线。日韩之间存在历史问题等很多难题，但负责人表示“希望能通过实际的航行重现通信使的睦邻外交精神”。据悉如果能确定船的完成时期，还将与日本方面的地方政府等有关机构进行协调以实现航海。

有关朝鲜通信使，日韩将共同推进使当时的外交文件等入选联合国教科文组织“世界记忆遗产”的计划。日本方面的申遗对象是留在长崎和静冈等12个都府县的约200份资料。

研究传统船只建造技术的海洋文化遗产研究所视此次申遗为一大良机，策划了通信使船的复原计划。所长李贵永干劲十足地表示：“希望能为申遗工作造势，船建成后将积极用于韩日交流活动。”

在推定船的外观等细节时，参考对象除韩国文献外，还包括佐贺县立名护屋城博物馆收藏的江户时代《朝鲜通信使正使官船图》等日本的资料。预计船全长34米、宽9.5米。据悉约达24亿韩元（约合人民币1394万元）的项目费用将全部由国费来负担。

当时的通信使船以帆巧妙地借季风之力实现航行，出入港时使用多根橹和桨操控船体，但很难完全重现。预计将在忠实复原船外观的同时，利用引擎动力航行。

据负责人称，目前还处于通过设计图和3D的CG制作效果图的阶段。当时造船使用的松木等木材已调配到货。负责人称：“懂得传统船只建造技术的人很少，预计船在实际组装时会遇到困难。”（完）

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小资料：朝鲜通信使是朝鲜国王为两国交好而向日本派遣的外交使节。始于室町时代，但在丰臣秀吉出兵朝鲜后一度中断。江户时代在1607年为让日本出兵朝鲜时被带走的朝鲜人等回国，朝鲜王朝起初作为“回答兼刷还使”恢复遣使，为祝贺日本将军易人和继承人诞生到1811年为止派遣了12次使节赴日。使节团一行以团长“正使”为首，规模约为三百至五百人。从韩国釜山到长崎对马、经濑户内海航行至大阪后，再由陆路前往江户。使节团所到之处促进了双方在医学和艺术等领域的交流。（完）