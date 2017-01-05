详讯：日本政府将实施奥运网络攻击对策演习

【共同社1月5日电】日本政府将在到3月底的本年度内实施设想2020年东京奥运会和残奥会期间发生网络攻击的对策演习。为尽可能模拟实际的赛事运营，演习计划使用数千人规模的全球最大级别虚拟网络环境以梳理出存在的课题。除奥组委之外，民间IT企业也将参与其中。

2012年的伦敦奥运会期间，官方网站曾遭受约2亿次非法访问，还有黑客预告将攻击开幕式的电力系统。去年的里约奥运会的官方网站也遭到了约两千万次的攻击。有观点指出东京奥运会受到网络攻击的次数和复杂程度可能会超过以往。

演习将在名为“网络斗兽场”的虚拟环境中展开，参加者分成攻击和防御两组进行对战，假设奥运官网、网络票务系统及赛场的WiFi等受到攻击，双方展开攻防战。此外还将培养能发现攻击方弱点发起反击的“正义黑客”。

总务省下辖的信息通信研究机构（NICT）的实验设施（石川县能美市）构建了虚拟环境。为迎接东京奥运，该环境将在今后的演习中加以利用。负责人强调：“网络攻击手段一年比一年巧妙。通过从攻击者的视角进行演习，可以检验系统哪些地方易受攻击”。

据悉尽管IT环境日益普及，但日本国内的网络安全人才却存在约8万人的缺口。政府希望借助演习发掘、培养人才。（完）