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2017年01月05日 16時19分

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详讯：日防卫省宣布美军6日重启“鱼鹰”空中加油训练

2017年01月05日

　　【共同社1月5日电】日本防卫省5日宣布，隶属于冲绳县美军普天间机场（宜野湾市）的新型运输机“鱼鹰”将从6日起重启空中加油训练。去年12月13日的迫降事故系加油训练中的故障造成，当月19日恢复飞行后仍然停止加油训练。官房长官菅义伟在记者会上表示“参考防卫省及自卫队的专业见解的结果，认为已广泛采取了可有效防止事故的对策”。正在欧洲访问的防卫相稻田朋美也发表了同样的谈话。

　　美军对原因的调查仍在继续，日本政府在事故发生不到1个月时就允许重启，对此冲绳县副知事安庆田光男表示强烈不满称“是否曾考虑县民的感情，希望日本政府不要听凭美军摆布，而是体会县民的心情”。重启也可能因气象状况等延迟至7日以后。

　　上述事故发生在冲绳本岛海域空中，在夜间进行的训练期间，“鱼鹰”的螺旋桨碰触到输油管造成损坏，飞行变得不稳定，迫降在冲绳县名护市的浅滩，机体严重损坏。

　　据防卫省称，美方解释称飞行员沟通等人为因素及气流等环境因素、夜间空中加油的复杂性，可能是这些因素的叠加导致了输油管和螺旋桨接触。“鱼鹰”和加油机的距离是否合适等具体情况将通过最终调查确认。

　　美方认为，直至迫降前螺旋桨以外没有损伤，是迫降时的冲击造成了机体的严重损坏。

　　美军认为机体没有问题并在事故发生6天后恢复“鱼鹰”飞行。有关空中加油训练，在完成飞行员教育及再现当时气象条件的地面模拟等之后，认为重启准备已经完成。（完）

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