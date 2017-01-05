全日空和日航拟出资福冈机场民营化运营公司

【共同社1月5日电】4日获悉，全日空控股和日本航空公司考虑向为应征将于2019年度实现民营化的福冈机场（福冈市）的运营委托承包项目而由当地企业共同组建的新公司出资。据日本国土交通省称，航空公司出资参与机场运营公司之举若能实现将开创先河。

有分析认为，上述两家航空公司与新兴的廉价航空公司（LCC）等的竞争日趋激烈，为此前者欲通过参与民营化后的机场运营来完善服务，以期在获得客源方面占据优势。

有旅游纪念品商店和饭店等入驻的福冈机场航站楼运营方福冈机场大厦公司计划与九州电力和西日本铁路等公司共同设立新公司，国交省今年5月前后开始征集民营化后的机场运营公司，上述新公司将应征。全日空和日航已向福冈机场大厦公司出资，还将慎重判断参与机场运营是否有利。

有关福冈机场民营化，预计将从应征公司中选出运营权出售对象，并在2019年4月前后实现民营化。除当地企业联盟外，房地产巨头等也对应征颇感兴趣，可能会出现竞争。

全日空控股表示“正就是否能发挥我公司积累的经验进行讨论”（宣传负责人语），日航也表示“正就包括向新公司的出资比率在内展开讨论”（宣传负责人语）。

据国交省等称，去年7月实现民营化的仙台机场由东京急行电铁等7家公司参与运营。据悉，计划2018年4月实现民营化的高松机场也有6个集团应征运营委托项目承包商，但均不包括航空公司。（完）