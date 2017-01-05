Close

共同网

2017年01月05日 17時50分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

丰田发布CES参展概念车 通过AI实现“人车对话”

2017年01月05日

　　【共同社拉斯维加斯1月5日电】美国的2017年国际消费类电子产品展览会“CES”5日开幕前夕，各厂商4日纷纷公布了主要参展内容。丰田汽车发布了利用自动驾驶和人工智能（AI）技术进行人车对话的概念车“Concept 爱i”。松下和索尼也宣传了各自的利用人工智能的产品和新款电视。

　　上述概念车的AI能从对话和表情等细节掌握司机的性格和情感。AI会主动提起司机有兴趣的话题，或提供包括司机喜欢的地点在内的路线建议。

　　安全方面，若AI认为司机疲劳度较高，将通过光来刺激神经等以防止事故。感应到司机情绪紧张时会播放音乐使其放松，在司机陷入危险状态时，还能切换至自动驾驶。

　　丰田将在数年内生产拥有上述部分功能的试验车，在日本国内展开验证试验。丰田负责人称：“通过使用人工智能，可让汽车更好地理解人类。”

　　松下将展出一款装有人工智能的圆形桌上机器人，可与人对话或模仿动作。AI在多次学习后能进化至更为自然的对话和动作。机器人内置无线功能和投影仪，可播放远处传送来的图像。

　　索尼展出的产品以今年计划发售的商品为主，包括使用下一代面板“有机EL”的电视等。新产品还可应对能突出画面明暗和色彩浓淡的高清图像技术“高动态范围”（HDR）功能，强调图像的美感。

　　索尼社长平井一夫在记者会上表达决心称：“将掌握HDR的（开发竞争）主导权，作为先驱引领市场发展。”（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2016年12月30日聚焦：特朗普不明朗的亚洲战略或影响日美关系
  2. 2016年12月31日快讯：日本拟于明年2月举行日中韩三国首脑会谈
  3. 2016年12月31日分析：日方急于举行日中韩峰会为促成安倍第三次访华
  4. 2016年12月29日热点：日本防相参拜靖国神社 或已考虑到中方主张
  5. 2016年12月29日日本2016年太阳能行业破产企业数创新高

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网