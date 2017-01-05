丰田发布CES参展概念车 通过AI实现“人车对话”

【共同社拉斯维加斯1月5日电】美国的2017年国际消费类电子产品展览会“CES”5日开幕前夕，各厂商4日纷纷公布了主要参展内容。丰田汽车发布了利用自动驾驶和人工智能（AI）技术进行人车对话的概念车“Concept 爱i”。松下和索尼也宣传了各自的利用人工智能的产品和新款电视。

上述概念车的AI能从对话和表情等细节掌握司机的性格和情感。AI会主动提起司机有兴趣的话题，或提供包括司机喜欢的地点在内的路线建议。

安全方面，若AI认为司机疲劳度较高，将通过光来刺激神经等以防止事故。感应到司机情绪紧张时会播放音乐使其放松，在司机陷入危险状态时，还能切换至自动驾驶。

丰田将在数年内生产拥有上述部分功能的试验车，在日本国内展开验证试验。丰田负责人称：“通过使用人工智能，可让汽车更好地理解人类。”

松下将展出一款装有人工智能的圆形桌上机器人，可与人对话或模仿动作。AI在多次学习后能进化至更为自然的对话和动作。机器人内置无线功能和投影仪，可播放远处传送来的图像。

索尼展出的产品以今年计划发售的商品为主，包括使用下一代面板“有机EL”的电视等。新产品还可应对能突出画面明暗和色彩浓淡的高清图像技术“高动态范围”（HDR）功能，强调图像的美感。

索尼社长平井一夫在记者会上表达决心称：“将掌握HDR的（开发竞争）主导权，作为先驱引领市场发展。”（完）