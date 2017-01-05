去年日企并购总金额创历史第二高纪录

【共同社1月5日电】4日据日本调查公司乐国富（RECOF）的统计显示，2016年日本企业相关的并购（M&A）总额比上年增加2.6%至16.6133万亿日元（约合人民币9860亿元）。这是自1985年开始此项调查以来，仅次于1999年（18.0984万亿日元）的历史第二高纪录。海外企业并购日本企业的总额比2015年猛增了约1.5倍。

2016年海外企业对日企的并购金额为2.5587万亿日元。中国IT巨头腾讯公司对软银集团旗下游戏公司Supercell的并购（约7700亿日元）占了很大一部分。

日企对海外企业的并购总额为10.4011万亿日元，下滑7.2%，但已连续2年超过10万亿日元。其中金额最大的是软银集团收购英国芯片巨头ARM控股公司，收购金额约达3.3万亿日元。对国内企业的并购金额减少7.6%至3.6534万亿日元。

并购案数量总体增加9.2%至2652起，连续5年保持增长。

乐国富预测称，“日企对业务结构转型意愿强烈，2017年海外并购活动将仍然活跃。”对于国内，不少企业在调整业务构成的同时可能会进行更多的收购或出售。（完）