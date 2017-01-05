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日本政府拟向例行国会提交“合谋罪”相关法案

2017年01月05日

　　【共同社1月5日电】日本首相安倍晋三5日中午在官邸召开的政府和执政党联络会议上告知执政党干部，作为反恐强化对策将向本月20日召集的例行国会提交以新设“合谋罪”为主的《有组织犯罪处罚法》修正案。与会者透露了上述消息。官房长官菅义伟也在记者会上表示“政府正在考虑作为反恐对策的法律”。为迎接2020年东京奥运会和残奥会，政府认为有必要尽快使其获得通过。

　　对于包含合谋罪的法案，很多人担忧调查机构的扩大解释会侵犯人权。该法案过去曾三次在国会成为废案。预计政府将对罪名和构成内容进行修改后提交。朝野政党势必出现激烈争论。

　　安倍要求执政党方面做到万无一失，确保修正案能在例行国会期间获得通过。

　　菅义伟在记者会上就修正案说明称“正在根据此前的国会审议意见进行最后讨论”。他强调东京奥运会“就在3年后举行，为了对包括恐怖袭击在内的有组织犯罪防患于未然，必须建立起万无一失的体制”。菅义伟还表示，为加强与各国的合作，签署《打击跨国有组织犯罪公约》必不可少。

　　自民党干事长二阶俊博在记者会上指出：“政府还变更了名称，为避免产生极端误解进行了充分考虑。”他还称“自民党也将遵循政府方针，给予合作”。

　　联合国于2000年通过了上述公约，目前有超过180个缔约国。日本因没有相关立法而尚未签署。（完）

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