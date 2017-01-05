日本交通事故死亡人数自1949年以来首次低于四千人

【共同社1月5日电】日本警察厅4日公布的统计数字显示，2016年日本全国交通事故死亡人数为3904人，较上年减少213人（5.2%），自1949年以来首次低于4000人，同时也是1948年开始统计以来的历史第三少。不到1970年创下的最高纪录16,765人的四分之一。

其中，65岁以上老年死者为2138人，较上年减少109人，但占比达到54.8%，创下1967年开始该分类统计以来的历史新高。

此外，过年前后（去年12月29日～今年1月3日）的交通事故死亡人数为72人，较上年同期增加8人（12.5%）。

警察厅称，驾照持有人数截至2015年底约有8215万人，是1966年底的约2286万人的3倍以上，但死亡人数一直呈减少趋势。

警察厅负责人指出，死亡人数减少是“交通安全教育的普及、自动刹车等车辆性能提升、改善路口视野的道路改造、安装能见度更好的LED信号灯等所产生的结果”。

对截至去年11月的死亡事故的状况分析结果显示，骑自行车和步行人数分别为448人和1183人，较上年同期减少73人和158人。另一方面，乘坐汽车者增加了20人，为1208人。

酒后驾车导致的死亡事故共有213起，较上年增加12起（6.0%）。

按都道府县来分，死亡人数排名前三的是爱知县212人、千叶县185人和大阪府161人。最少的鸟取县为17人。在每10万人口中，福井县和德岛县死亡人数居前，同为6.48人，其后为香川县6.25人。最少的东京为1.18人。

日本政府在2016年度起的交通安全基本计划中提出了到2020年将交通事故全年死亡人数减少至2500人以下的目标。（完）