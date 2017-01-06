日本将甄选未来申遗对象 是否推荐书道与盆栽等受瞩目

【共同社1月6日电】日本政府的文化审议会（文部科学相的顾问机构）或将于2月至4月期间启动力争入选2019年及以后联合国教科文组织（UNESCO）非物质文化遗产的候选对象甄选工作。按照以往方针选择被指定为国家文化财产的传统节庆活动等，还是着眼于书道、盆栽以及日式服装的新候选对象，讨论的走向受到关注。

日本的非物质文化遗产共计21项，包括去年12月入选的由18个府县共33项传统活动构成的“山･鉾･花车巡行”。2018年将有整合“男鹿生剥鬼节”（秋田）等8县8项传统活动的“来访神 假面･扮装的众神”接受审查。

文化审议会一直以来的原则是从被指定为国家重要非物质文化财产和重要非物质民俗文化财产的传统节庆活动等中选出候选。

2011年依照该原则选择了12项文化财产，迄今其中6项成功入选世遗。剩下的文化财产中“男鹿生剥鬼节”（此后以整合8县8项活动的形式）已进行了申报，另外5项仍在等待申报，具体为“绫子乞雨舞”（香川）、“诸钝戏剧”（鹿儿岛）、“多良间的丰年祭”（冲绳）、建筑物修理与木工技术、木造雕刻修理技术。文化审议会相关人士中认为“应该像山･鉾･花车巡行一样，通过整合各自相似部分的方式陆续申请”的看法较强。

另一方面，推动新候选对象的民间团体也纷纷要求，鉴于将迎来2020年东京奥运会和残奥会，“应该选择也能让外国人容易明白、有力宣传日本的候选”。

书道家和国会议员等组成的团体去年9月向文化厅要求申报“日本的书道文化”。也有力争让其他项目入选的团体，比如在海外也爱好者增多的盆栽、日式服装、将棋、海女、神乐、冲绳的饮食文化等。

此前也存在过为克服东日本大地震造成的日本食品形象受损，象征重建而在2013年成功入选世遗的“和食”，这种并非国家文化财产的项目成为候选对象的先例。此次也有可能作出不按照以往方针的判断。（完）