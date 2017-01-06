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2017年01月06日 09時00分

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日本实验证明海底泥中的病毒能防赤潮

2017年01月06日

　　【共同社1月6日电】日本国立研究开发法人水产研究和教育机构“濑户内海区水产研究所”（广岛县廿日市市）近日成功进行了一项实验，用海底泥土中所含的病毒将赤潮形成原因的浮游生物几乎全面杀灭。若该实验能实现成果转化，赤潮导致大量养殖牡蛎等死亡的情况将有望得到防止。

　　该研究所着眼于赤潮发生海域的海底泥土等所含的“HcRNAV”病毒。该病毒具有杀灭浮游生物“Heterocapsa circularisquama”的能力，后者是赤潮产生原因之一，被认为会对二枚贝造成致命危害。

　　2016年10月，该研究所在发生赤潮的新潟县佐渡岛近海海面上架设了两个3米见方、深约2米的围栏。其中一个围栏内撒入了含有病毒的约1.5公斤海底泥土。5天后，没有泥土的围栏内浮游生物仅减少到七八成，而撒有泥土的围栏内浮游生物则几乎全部死亡。可见放入海底泥土能提升减少率。

　　在日本养殖牡蛎生产量最多的广岛县，受这类浮游生物的影响，1998年牡蛎大量死亡，对全县造成近40亿日元（约合人民币2.4亿元）的经济损失。

　　该研究所主任研究员中山奈津子（47岁）指出，采集含病毒的泥土并撒入海中的话，能有效防止赤潮的加剧。“由于在实际海域播撒时泥土也会随海水扩散，因此播撒方式需要想想办法。希望尽快实现成果转化投入实际使用。”（完）

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