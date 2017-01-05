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2017年01月05日 20時52分

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详讯：日本政府拟向例行国会提交“合谋罪”相关法案

2017年01月05日

　　【共同社1月5日电】日本首相安倍晋三5日基本决定，将向本月20日召集的例行国会提交为加强反恐措施新设“合谋罪”的《有组织犯罪处罚法》修正案。放眼2020年东京奥运会和残奥会，政府认为为防备国际恐怖主义活动也有必要完善法律。官邸方面向自民党干部告知了将提交修正案事宜。围绕合谋罪，有意见担忧办案机构滥用职权会侵犯人权，日本律师联合会等表示反对。

　　关于合谋罪，过去曾三次在国会成为废案。起初的内容是若参与策划重大犯罪则会被问罪。政府未向去年秋季的临时国会提交修正案，对罪名和构成内容展开了调整。把罪名更改为“恐怖主义等有组织犯罪准备罪”，对象限定为“有组织犯罪集团”，并就“准备行为”也加入到构成条件而不单是合谋展开了协调。

　　官房长官菅义伟5日在记者会上谈及三年后迎来东京奥运，强调为基于《联合国打击跨国有组织犯罪公约》与各国合作，完善相关法律不可或缺。他表示：“为了对包括恐怖袭击在内的有组织犯罪防患于未然，必须建立起万无一失的体制。”

　　预计民进党和共产党将表示反对，国会审议或将展开辩论。

　　安倍在政府和执政党联络会议上向执政党方面提出要求，要做好万全工作以在例行国会上使重要法案获得通过。自民党干事长二阶俊博在记者会上就修正案指出“政府还变更了名称，为避免产生极端误解进行了充分考虑”，表达了会努力使其获得通过的想法。

　　联合国于2000年通过了上述公约，目前有180个以上国家签署。（完）

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