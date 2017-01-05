热点：特朗普驻日大使人事决定令日方安心与警惕并存

【共同社华盛顿1月5日电】候任美国总统特朗普迄今决定任命的驻日、驻华、驻以色列三国的大使人选相通之处是，均选择了对派遣国具有亲近感之人。决定让亲日派威廉･哈格蒂担任驻日大使对日本而言是好消息，但他也是为实现特朗普提出的“美国第一主义”的“谈判负责人”（日美关系消息人士语），日方同样弥漫着警戒情绪。

特朗普已决定任命艾奥瓦州州长布兰斯塔德任驻华大使，律师弗里德曼任驻以色列大使。布兰斯塔德被中国外交部称为“中国人民的老朋友”，弗里德曼则支持以色列在占领地扩建定居点的活动。

哈格蒂2011年开始担任南部田纳西州政府的经济开发负责人，被视为给许多日企进驻牵线搭桥，是亲日派人士。

特朗普就任命弗里德曼提出了“进一步加强美以关系”的目标。若特朗普同样力争巩固日美同盟，对日本政府而言将是一颗“定心丸”。

另一方面，布兰斯塔德在中国的最重要任务是“以美国利益为先展开贸易谈判”（政权交接小组人士语）。特朗普已表明会退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），日本的立场是予以挽留。若哈格蒂作为特朗普的替角把美国利益推到最前，有可能出现日美摩擦。

特朗普在选举中曾反复主张令人联想起日美贸易摩擦激化的上世纪八十年代般的对日批评，日方已做好心理准备，今后围绕贸易自由化的日美磋商“将是形势严峻的谈判”（前阁僚语）。

不过，对于驻日大使人事决定也并非全是悲观论调。华盛顿学院副教授奥罗斯认为，哈格蒂的驻日经历“有助于转变特朗普的日本观”。（完）