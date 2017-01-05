美航母舰载机将在7月以后从厚木转移至岩国基地

【共同社1月5日电】驻日美国海军司令部5日宣布，“罗纳德・里根”号核动力航母舰载机将在今年7月以后分阶段从神奈川县的厚木基地转移至山口县岩国市的岩国基地。这是日美两国政府2006年达成协议的驻日美军整编的一部分。日美双方曾就到2017年左右为止实施转移达成协议。驻日美国海军称“将在协议期限内完成转移”。

据相关人士透露，里根号航母现有FA-18战斗机和E-2C预警机等60多架舰载机。另据驻日美国海军介绍，作为E-2C后续机的5架E-2D预警机将由其他航母从美国本土搬运而来，从2月上旬起在岩国基地投入使用。FA-18战斗机等也将在之后被转移到岩国基地。E-2C预警机将在今夏前后从厚木基地返回美国。第5舰载机联队(CVW-5)所属的6支固定翼飞机部队等将把据点移至岩国基地。

驻日美国海军解释称，转移是遵照重视亚洲的“再平衡”战略进行的。转移工作完成后，岩国市的美军及其家属将超过1万人，占该市居民的约一成。岩国基地现部署有60至70架飞机，并计划部署最新型隐形战机“F-35”，以进一步强化基地功能。

岩国市长福田良彦5日在市政府大楼接受采访时表示：“已要求政府就转移时期等进行具体说明，得到地方理解后再推行。”山口县知事村冈嗣政也在县政府大楼向记者表示：“作出容许将以安全措施为条件，希望中央政府在（县和市政府）作出判断前创造良好环境。”

神奈川县知事黑岩祐治发表讲话称：“今后仍将努力推动日美两国政府切实执行转移工作。”

舰载机原定于2014年完成转移，但因岩国的设施建设工作滞后而被延期。（完）