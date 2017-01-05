分析：新设“合谋罪”或引发滥用担忧 日政府强调限定范围

【共同社1月5日电】日本政府5日基本决定将向例行国会提交以新设“合谋罪”为主要内容的《有组织犯罪处罚法》修正案。法务省介绍称“适用对象将极其有限”，但日本律师联合会及刑事法学者担忧办案机构会扩大解释及滥用。

起初的政府方案曾把仅参与犯罪策划就作为处罚对象。在野党和市民团体展开了强烈批评，认为这不仅颠覆以处罚实施犯罪为原则的日本刑法体系，也会导致办案机构扩大解释使得市民运动和工会成为检举对象。

这种批评造成相关法律过去三次沦为废案，此次将要提交的修正案把适用对象限定为“有组织犯罪集团”。并且不单是合谋，准备购买手枪资金等的“准备行为”也被加入构成条件中。法务省干部明确表示：“若进一步限定对象，就无法签署《联合国打击跨国有组织犯罪公约》。”该干部强调称“别说什么滥不滥用，现在的修正案已是（办案机构）很难运用的内容”。

而日本律师联合会等指出，由于有组织犯罪集团和准备行为的认定是由办案机构个别展开的，“若肆意进行法律解释，恐将扩大处罚对象”。该联合会认为反对美国基地和核电站的运动有可能成为对象。

对于对象犯罪行为较多的批评声也是根深蒂固。尽管限定为可处以四年以上徒刑或监禁的重大犯罪行为，但数量达到600个以上。其中也包括业务过失致人死伤罪和最高法院法官国民审查法违反罪等与有组织犯罪并无很深关联的犯罪行为，是否缩小犯罪种类的范围或将成为今后讨论的焦点。（完）