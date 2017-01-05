日本政府就“鱼鹰”重启空中加油训练向地方政府谋求理解

【共同社1月5日电】鉴于美军表示将于6日重启新型运输机“鱼鹰”空中加油训练，日本政府5日谋求获得相关地方政府的理解和支持。日本政府介绍美军防止事件再次发生的措施后，强调“安全重启（训练）的条件已经具备”。但是，针对事故原因调查仍在持续中重启训练的这一决定，拥有美军基地的地方政府的担忧声音高涨。

“鱼鹰”在去年12月13日发生事故，美军于6天后恢复除加油训练外的飞行。防卫省5日公布写入同意训练重启理由的文件。文件对“鱼鹰”在空中加油训练中发生迫降事故之后美军的应对措施加以肯定，称（1）以机组人员和维修人员为对象，进行关于空中加油训练的广泛教育，（2）实施模拟训练等。最后得出“能够理解美方重启空中加油训练”这一结论。

关于“鱼鹰”在空中加油时螺旋桨碰触到输油管的事故原因，美军正在就机组人员的资质、气流和降雨等的可能造成影响展开调查。防卫相稻田朋美就此发表意见称“尚未完全确定具体原因”的同时，指出“美军的安全对策是有效的”。

防卫省计划谋求包括事故发生地冲绳县在内的全部都道府县，以及与美军基地相关的约160个市町村对重启训练的理解。

5日，防卫省九州防卫局向计划部署陆上自卫队的“鱼鹰”机的佐贺县传达了训练重启的方针。佐贺县方则表示不满称：“（事故）原因调查尚在进行中，重启训练不太合适”（县政府干部语）。冲绳防卫局也向事故发生地名护市进行说明，美军方面已经采取了多方面措施来防止事故再次发生，但名护市干部表示抗议称：“尚未对事故原因进行认真验证的情况下，无法同意（训练重启）。”（完）