Close

共同网

2017年01月05日 23時53分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本政府就“鱼鹰”重启空中加油训练向地方政府谋求理解

2017年01月05日

日本政府就“鱼鹰”重启空中加油训练向地方政府谋求理解

日本政府就“鱼鹰”重启空中加油训练向地方政府谋求理解

1月5日下午，九州防卫局企划部长市川道夫（右）在佐贺县政府就美军新型运输机“鱼鹰”重启空中加油训练向佐贺县政策部副部长原惣一朗进行说明。（共同社）

　　【共同社1月5日电】鉴于美军表示将于6日重启新型运输机“鱼鹰”空中加油训练，日本政府5日谋求获得相关地方政府的理解和支持。日本政府介绍美军防止事件再次发生的措施后，强调“安全重启（训练）的条件已经具备”。但是，针对事故原因调查仍在持续中重启训练的这一决定，拥有美军基地的地方政府的担忧声音高涨。

　　“鱼鹰”在去年12月13日发生事故，美军于6天后恢复除加油训练外的飞行。防卫省5日公布写入同意训练重启理由的文件。文件对“鱼鹰”在空中加油训练中发生迫降事故之后美军的应对措施加以肯定，称（1）以机组人员和维修人员为对象，进行关于空中加油训练的广泛教育，（2）实施模拟训练等。最后得出“能够理解美方重启空中加油训练”这一结论。

　　关于“鱼鹰”在空中加油时螺旋桨碰触到输油管的事故原因，美军正在就机组人员的资质、气流和降雨等的可能造成影响展开调查。防卫相稻田朋美就此发表意见称“尚未完全确定具体原因”的同时，指出“美军的安全对策是有效的”。

　　防卫省计划谋求包括事故发生地冲绳县在内的全部都道府县，以及与美军基地相关的约160个市町村对重启训练的理解。

　　5日，防卫省九州防卫局向计划部署陆上自卫队的“鱼鹰”机的佐贺县传达了训练重启的方针。佐贺县方则表示不满称：“（事故）原因调查尚在进行中，重启训练不太合适”（县政府干部语）。冲绳防卫局也向事故发生地名护市进行说明，美军方面已经采取了多方面措施来防止事故再次发生，但名护市干部表示抗议称：“尚未对事故原因进行认真验证的情况下，无法同意（训练重启）。”（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2016年12月30日聚焦：特朗普不明朗的亚洲战略或影响日美关系
  2. 2016年12月31日快讯：日本拟于明年2月举行日中韩三国首脑会谈
  3. 2016年12月31日分析：日方急于举行日中韩峰会为促成安倍第三次访华
  4. 2016年12月29日日本2016年太阳能行业破产企业数创新高
  5. 2016年12月29日热点：日本防相参拜靖国神社 或已考虑到中方主张

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网