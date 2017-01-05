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2017年01月05日 23時54分

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岸田外相任期升至战后第二 积累功绩瞄准后安倍时代

2017年01月05日

　　【共同社1月5日电】到6日为止，日本外相岸田文雄的在职天数达到1473天，将超越其所率自民党派系的前辈、已故前首相大平正芳的1472天任期，在战后的历任外相中单独位列第二。岸田的“忠心”（政府人士语）受到任命者安倍晋三首相的肯定，因而实现了长期连任。岸田欲作为外交负责人积累功绩，为“后安倍时代”做准备。

　　战后在职天数最长的外相是前首相吉田茂，达到1909天。5日，岸田的在职天数与大平并列第二。在《旧金山和约》生效、日本恢复主权的1952年后，位居榜首。当天岸田在羽田机场即将出访欧洲前就自身在职天数向记者回顾称：“没想到能担任这么久。感到非常光荣。”

　　岸田之所以能取得安倍的信任是因为其“不宣传自身的功劳，始终扮演辅佐角色”（外务省人士语）。2015年12月日韩就慰安妇问题达成共识时，岸田表示“曾逐一向首相汇报并接受指示”，突出安倍的功劳。在美国总统奥巴马2016年5月访问被原子弹轰炸的广岛时，岸田安排好日美双方首脑一起祭奠，自己则扮演配角。

　　对岸田在2015年围绕安全保障相关法案的审议中“以扎实稳定的答辩推动了法案获得通过”（安倍身边人士语）的评价也一直存在于政权内部。关于支持安倍的岸田的今后前景，所属派系中也有议员透露称：“在后安倍时代，与其以战取胜，还是伺机争取禅让更为现实。”（完）

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