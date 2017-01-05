分析：日本同意“鱼鹰”重启训练是基于对美优先考虑

【共同社1月5日电】日本政府之所以同意美军新型运输机“鱼鹰”重启空中加油训练，乃是对被定位为“日本外交和防卫的基轴”（政府高官语）的日美同盟关系的优先考虑。在发表的言论经常难以预料的美国候任总统特朗普将在1月20日宣誓就职的情形下，可以看出日本政府即便推后谋求有关地方政府和居民的理解也要优先考虑美国的态度。这一决定的背景原因还有对加强军备的中国持有的强烈警戒感。

正在欧洲访问的防卫相稻田朋美就同意重启训练发表意见称：“从我国防卫和紧急应对的观点来看，维持美军‘鱼鹰’的加油能力很重要。”

日本政府之所以作出这一决定，主要是考虑主张以强硬姿态应对中国并要求同盟国进一步负担军费的特朗普。

可担任兵力运输任务的“鱼鹰”作战半径约为600公里。不仅可充分覆盖从冲绳本岛到尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的距离，且经过一次加油后，其作战半径即可以扩展至1100公里。台湾和东海全域都可纳入美军的作战范围。

对于去年年底首次派遣航母进入西太平洋的中国而言，“能够搭载海军陆战队进行长距离移动的‘鱼鹰’是很大的威慑力量”（防卫省相关人士语）。

日本首相安倍晋三有意就维持稳固的日美同盟关系尽早向特朗普进行确认。但是在事故发生后不满一个月，事故原因尚未最终查明的情况下同意重启训练，势必招致有关地方政府的不满和不安。（完）