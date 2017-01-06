话题：日本各地发挥逆向思维 以“防灾产业”捕捉商机

【共同社1月6日电】被推测可能在大规模地震及海啸中遭受巨大损失的地方政府和企业正在积极向日本各地及海外推销应急食品和避难所等与防灾有关的当地产品。从对灾害的危机感中诞生的“防灾产业”孕育地方品牌并捕捉商机，这正是一种逆向思维。

被推测可能在南海海槽大地震中遭遇巨大海啸的高知县从2012年度开始了“防灾相关注册产品”的制度。以县内中小企业开发的救生艇、避难所等产品为对象，由有学识有经验的相关人士对安全性等进行审查。通过对品质的公认，帮助产品销往全国。

在首都圈举行的大型展会上，该县统一租借展位以减轻企业负担。到2015年度的注册产品数量已增至104件，销售总额也达到23亿日元（约合人民币1.36亿元）。生产销售简易厕所的丸英制纸公司（位于高知县伊野町）社长滨田英明（43岁）表示：“以注册为契机，接到了东京及大阪等来自县外的订单。”

在静冈县，业界团体“防灾用品普及促进协议会”去年9月与台湾的防灾团体签署备忘录，决定将携手并召开洽谈会和技术发表会。该协议会的会长大石优司（66岁）干劲十足地表示：“防灾准备工作已有进展的县内市场处于饱和状态，而台湾的防灾产业还不够成熟。在防备东海地震过程中得到锻炼的静冈县的防灾产品具有一定优势。”

新潟县经历2004年中越地震后，县政府相关团体开始支援中小企业进行产品开发。将“新潟防灾品精选”汇总成宣传册，用于面向县外的产品推销。负责人颇有心得地表示：“用越光大米制成的应急食品和应对雪灾的铲子等，正在推广这些具有新潟特色的产品。”（完）