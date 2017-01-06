特朗普在推特上向丰田施压 要求改变墨西哥建厂计划

【共同社纽约1月5日电】美国候任总统特朗普5日在推特上就丰田汽车公司在墨西哥新建工厂一事称“要么在美国建厂，要么就支付巨额关税”，以此要求丰田改变计划。重视就业问题的特朗普此前也曾指责福特汽车等美国企业将生产转移到墨西哥，现在他又将矛头对准了日本企业。

对于特朗普的施压，丰田美国公司发表声明称“（即使建了新厂）在美国的产量和就业也不会减少。为了消费者和汽车产业，我们期待与特朗普政府合作”。

丰田2015年4月宣布了新工厂建设计划。将投资10亿美元在墨西哥中部的瓜纳华托州建设一家年产能20万辆的工厂，计划2019年投产。该工厂将生产面向北美的主力车型“卡罗拉”，计划新增约2000个工作岗位。

特朗普在推特中称“丰田说要在墨西哥建新厂制造卡罗拉卖到美国。简直荒唐”。

对此，丰田在声明中称，2015年在美国生产的16万辆车被出口到40个国家，并强调其在出口基地美国吸纳了大量就业。

丰田社长丰田章男5日在东京就墨西哥建厂计划称“一旦着手实施，就要对就业和当地社会负责”，现阶段不打算改变计划。他还称：“将视（特朗普的）决定做出判断。会关注其动向。”特朗普的推特可能是对上述发言做出的反应。

特朗普近日屡次点名批评将生产基地从美国转移到墨西哥等其他国家的企业。批评对象之一的福特汽车3日宣布取消在墨西哥投资16亿美元建厂的计划。（完）