日法防长会谈确认签署ACSA协定的重要性

【共同社巴黎1月6日电】日本防卫相稻田朋美当地时间5日晚在巴黎与法国国防部长勒德里昂举行会谈，确认将加强两国间的防务合作。双方还就签署自卫队与法军进行物资和劳务相互融通的《物资劳务相互提供协定》（ACSA）的重要性达成了共识。

稻田6日下午将与外相岸田文雄一同出席日法外长和防长磋商（2+2）。她欲在会上推动双方就启动ACSA谈判达成一致。

稻田和勒德里昂一致认为，考虑到中国加强海洋活动的东海和南海局势，基于“法治”原则和平解决纷争是不可或缺的。稻田的目的是欲在海上安全领域与在南太平洋法属波利尼亚和新喀里多尼亚拥有基地的法国加强合作，从而制衡中国。

会谈中，稻田呼吁称，“法国是在亚太地区也拥有领土的太平洋国家。加强日法关系的必要性正在提高。”对此勒德里昂回应称，“十分重视与拥有共同基本价值观的日本加强合作。”

双方就日法共同研究新一代水雷探测技术达成协议，这是双方在防卫装备品领域的首次合作。双方还商讨了严格技术保护和出口管理的重要性。

在此之前，稻田5日上午在比利时首都布鲁塞尔的北约组织（NATO）总部与北约秘书长斯托尔滕贝格举行会谈。双方一致认为应在打击海盗等海洋安全、网络防御等领域推进合作。此外两人还就东海和南海局势以及朝鲜核及导弹问题交换了意见。

会谈中稻田表示，“北约是可信赖的伙伴。合作的重要性越来越高，愿为加强合作而携手努力。”斯托尔滕贝格回应称，“日本的作用今后将变得更大更重要。期待日本为国际社会的和平与稳定作出更大贡献。”（完）