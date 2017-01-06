日本老年学会等建议将老年人定义改为75岁以上

【共同社1月6日电】由老龄问题研究者组成的日本老年学会等5日发表建议，要求将目前65岁以上的“老年人”定义修改为75岁以上，将前期老年人即65～74岁人群作为“准老年人”视作社会支柱。建议认为，随着医疗进步及生活环境的改善，与10年前相比体力及脑力活动能力年轻了5～10岁。大部分能够积极参加社会活动的70岁前后人群将帮助实现充满希望和活力的老龄化社会。

老年人定义修改或还将影响到将65岁以上人群作为“被支持者”设计的社会保障及雇佣制度方面的讨论。有关养老金支付年龄上调等社保制度的调整，老年学会强调“需要国民的广泛讨论”。

据总务省去年9月的估算，日本65岁以上人群约有3400万人，约占总人口的27%。若将老年人定义为75岁以上，则将减少至约13%。汇总提议的虎之门医院院长大内尉义表示“希望改变对老年人的意识，使之成为促进老年人参加社会活动的契机”。

该学会分析了脑卒中及骨质疏松症等疾病及运动数据，认为慢性疾病诊疗率下降，生物学年龄下降了5～10岁。脑力活动方面的检查中，得分最高的年龄层从40多岁变成了50～60多岁。年龄相同者剩余牙齿数量有逐年增加倾向，死亡率及需要护理认定率均减少。

在日本政府的意识调查中，对将65岁以上定义为老年人持否定态度的意见占到大半，提议也考虑到了这一点。据该学会称，日本从50多年前开始根据联合国机构文件等、惯例性地将65岁以上定义为老年人。

建议认为，准老年人是指边参加工作、志愿者等社会活动、边致力于疾病预防、为老年期做准备的时期。超过平均寿命的90岁以上被定位为“超高龄者”。

老年学会由日本老年医学会等医师及社会学者等组成的7个学会构成。老年医学会制定有关老年人及生命末期医疗的指南。（完）