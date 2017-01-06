2016年日本新车销量跌破500万辆 微型车陷入低谷

【共同社1月6日电】日本汽车销售协会联合会和全国微型车协会联合会5日公布的2016年日本国内新车销量（含微型车）较上年减少1.5%，为4,970,260辆，连续2年下降。主要原因是2015年4月的微型车税增税导致微型车销售长期低迷，上一次全年销量跌破500万辆还是在5年前发生东日本大地震的2011年。

三菱汽车2016年4月承认包括向日产汽车提供的车型在内的4款微型车燃效数据被篡改，对销售造成严重打击。虽然2016年12月的微型车销量2年来首次同比转增，出现复苏迹象，但行业组织负责人认为“推迟换购等增税影响今后仍会存在”，要迎来真正的复苏预计还遥远。

2016年的微型车销量减少9.0%至1,725,462辆，连续2年下降。在2014年创下227万辆的历史最高纪录后，随着微型车税的增加，2015年骤减至约189万辆，2016年继续下探。2016年三菱汽车的微型车销量减少18.3%，日产也减少29.4%。只有丰田有所增加。

在微型车榜首之争中，大发工业以580,115辆连续两年问鼎，铃木以520,739辆紧随其后。但两家公司的销量也都低于上年。

除微型车以外的汽车销量在新车投放的带动下增长了3.0%，达到3,244,798辆，时隔一年恢复增长，但并不足以弥补微型车的跌幅。其中，铃木大增33.2%，丰田高端品牌雷克萨斯也增长8.1%，销量势头良好。（完）