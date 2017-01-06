详讯：特朗普施压致丰田股价大跌

【共同社1月6日电】东京股市丰田汽车股价6日一度比上一交易日下跌3%以上。有关丰田在墨西哥新建工厂，美国候任总统特朗普5日点名批评称“要么在美国建厂，要么就支付巨额关税”，开盘后对其海外业务负面影响的担忧引发抛售。

在墨西哥设有工厂的马自达、日产汽车、本田等汽车股也全线下跌。一名大型证券公司人士表示“将关注丰田是否会因与特朗普政府关系恶化而被迫改变工厂建设计划”。

对于特朗普的发言，在墨西哥生产汽车的其他日本厂商表示，“工厂已经开工投产，现阶段无意改变生产布局”（本田公关部语），现阶段将在继续生产活动的同时密切关注特朗普的政策。

但由于特朗普此前表示有意修改北美自由贸易协定（NAFTA），也有观点认为，“若出现关税升至30%等极端情况，可能会重新考虑生产布局”（汽车巨头干部语）。

日本汽车厂商中，日产汽车自上世纪60年代就开始在墨西哥建厂生产。之后本田和马自达分别从1995年和2014年起在当地进行汽车生产。

本田社长八乡隆弘5日就特朗普的政策向媒体表示，“希望美国切实维持NAFTA”，并透露称将继续在墨西哥开展业务。

马自达社长小饲雅道在4日的记者会上表示，“从墨西哥向欧洲等地拓展的基本战略并无变化。将继续将之作为重要基地培养下去。”

当天丰田股价收盘报6930日元，下跌1.69%，跌幅比盘初有所收窄。（完）