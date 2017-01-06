自民党开始讨论下调地方议员被选举权年龄下限

【共同社1月6日电】围绕地方议员选举，日本自民党已正式开始讨论下调现行“年满25岁”的被选举权年龄下限。瞄准2019年4月的统一地方选举，希望就下调幅度和实行时间得出结论。此举旨在缓解地方议员预备军不足的情况。在野党已提出了方案，自民党的方案若敲定具体内容，就可加快实现下调的讨论。该党相关人士3日透露了这一消息。

伴随着少子老龄化和人口减少，地方选举中因候选人不足而不经投票直接当选的情况十分突出。据总务省称，2011年统一地方选举中上述情况占所有当选者的比率为，都道府县议员中有17.6%，町村议员中达20.2%。

自民党在2016年7月的参院选举纲领中提出将讨论下调被选举权年龄。逢泽一郎担任会长的党选举制度调查会从11月开始进行讨论。最初也有“不够成熟的年轻人有可能获选”等消极意见，但逢泽认为“给20出头的年轻人机会，这应当较易获得国民的理解”，倾向于朝着下调的方向推进讨论。

关于参选时需要交付的寄存金，都道府县议员选举为60万日元（约合人民币4万元）、一般市议员选举为30万等，这被认为是“参选的障碍”（自民党消息人士语），因此也考虑下调这一金额。

围绕被选举权年龄的下调，日本维新会提出了《公选法》和《地方自治法》修正案，要求除地方选举之外，包括国政选举在内将被选举权年龄全部下调至“年满18岁”。民进、自由、社民三党共同提出了将各种选举的该年龄一律下调5岁的修正案。（完）