东芝10日将与交易银行开会 或被要求彻底重组

【共同社1月6日电】6日获悉，预计将在美国核电业务上计提巨额损失的东芝公司将在连休结束后的10日召集交易银行举行会议。预计东芝将说明损失产生的经过及其对业绩的影响。东芝考虑当财务状况大幅恶化时请求金融支援，但银行方面可能要求其出售业务等采取彻底的重组措施。

东芝2015年12年收购的美国核电站建设公司的资产价值比收购当初的预想大幅下滑。损失预计最高达数千亿日元，最坏的情况还可能陷入资不抵债的境地，因此东芝考虑请求交易银行支援以强化财务基础。

作为金融支援的方法，设想银行认购东芝发行的无表决权的优先股，或利用偿还顺序较低类似资本金的次级贷款。然而由于如果东芝的经营进一步恶化，银行方面有可能遭受损失，有意见称“考虑支援应在仔细分析其重组措施之后”（交易银行相关人士语）。

作为重组措施，剥离主力半导体业务成立分公司以及股票上市被视为有力举措。虽然该业务表现良好收益较高，或能自行筹措大额资金，但手续费时较长。东芝对“收益大头”参与度将下降也是瓶颈。

因此目前出售主要的集团公司或成为讨论课题，因为财务造假曝光后已出售了白色家电业务等。有传闻称经营办公设备的东芝泰格（位于东京）以及东芝电梯公司（位于川崎市）可能成为候选。（完）