日本改变对韩融合路线 将于近期召回大使

【共同社1月6日电】作为对位于韩国釜山的日本总领事馆前被设置慰安妇少女像的对抗措施，日本安倍政府6日基本决定下周内临时召回驻韩大使长岭安政。日方似乎改变对韩融合路线转而采取强硬的外交措施。日本坚持2015年底就慰安妇问题达成“最终且不可逆的解决”的日韩共识，强烈要求韩方履行。韩国外长尹炳世在首尔的外交部召见长岭并表达了遗憾之意。

鉴于此前等待韩方进行应对的日本方面采取了对抗措施，在对朝鲜外交上保持协调的日韩关系有可能转向新的局面。然而安倍政府拟维持包括支持慰安妇共识的美国在内的日美韩三国防卫合作。

官房长官菅义伟在记者会上就决定对抗措施的理由说明称，“我们屡次强烈要求韩国方面进行恰当的应对，但事态不见改善”。有关临时召回大使的期间，他表示“将视情况综合判断”。

预计外相岸田文雄11日结束对欧洲的访问回国后，将听取长岭的情况汇报，并根据首相安倍晋三的意见决定对韩外交方针。基于去年年底开始生效的《军事情报保护协定》（GSOMIA），日方希望推进有关朝鲜核及导弹动向的日韩情报共享。将关注韩国政府能否控制批评慰安妇共识及对日防卫合作的舆论。

政府消息人士向记者表示：“将传达日本的愤怒，观察对方的反应。目前维持与韩国的交涉渠道。”

韩国方面有意见要求重启金融危机时相互融通美元等的日韩货币互换协议。韩国企划财政部评论称“希望经济、金融领域的合作不受政治及外交影响继续下去”。（完）