深度解读：安倍对朴槿惠政府能力死心 日韩关系再现阴霾

【共同社东京、首尔1月6日电】日本政府反对韩国釜山的日本总领事馆前被设置象征受害慰安妇的少女像，采取了临时召回驻韩大使等对抗措施。背后是出于“处于瘫痪状态的朴槿惠政府没有能力基于日韩慰安妇问题共识撤走少女像”（外交消息人士语）的判断。对于在2015年12月两国就慰安妇问题达成共识后始终贯彻融和姿态的日本首相安倍晋三而言，此举可谓是已对朴槿惠死心。在韩国，要求废除共识本身的声音高涨。日韩关系再度蒙上了阴霾。

▽反映安倍意向

官房长官菅义伟6日在记者会上称“作为政府极其遗憾，已将此事以4项措施的形式传递给（韩方）”。他透露已告知韩方将实施临时召回驻韩大使长岭安政等措施。这是鲜明反映“首相意向”（官邸消息人士语）的措施。

在韩国原慰安妇相关团体于釜山的日本总领事馆前设置少女像的去年年底，安倍方面的焦急程度达到了顶峰。这是由于尽管从韩方收到了“不允许设置”的联系，但却被毁约。

实际上，釜山市东区的政府职员去年12月28日撤走了团体成员设置的少女像。当地警察还带走了几名成员。不过，后来抗议声涌至东区，该区在两天后的30日又转变态度允许设置，达成日韩共识的朴槿惠政府也事实上追认。当天，收到报告的日本政府消息人士坦言：“这真是难以置信。若是袖手旁观的话，就会被说成是懦弱的外交。”

▽顾及舆论

安倍决定采取对抗措施可能是在获得美方理解的今年年初。据多名外交消息人士透露，日本在本月5日于华盛顿举行的日美韩副外长级磋商之前，向奥巴马政府介绍了针对韩国的对抗措施草案并取得了同意。安倍6日与美国副总统拜登举行电话会谈时，拜登称“担忧韩国的动向”，加强了安倍采取对抗措施的信心。

安倍虽然维持较高的内阁支持率，但围绕对韩国的融和姿态以及去年12月日俄首脑会谈未取得进展的北方四岛领土谈判，期待实施强势“安倍外交”的支持层纷纷感到不满。安倍很有可能顾及国内舆论采取了对抗措施。

官邸消息人士6日向媒体介绍称：“设置少女像的是亲朝鲜派。我们此前想过希望韩国政府做些什么，但是等待以一周为限。”

▽要求废除共识

朴槿惠受到弹劾追诉的韩国政府几乎陷入了停摆状态。韩国外交部发言人3日就应对少女像问题仅称：“这基本上属于须由有关部门依照法令做出判断之事。”

在政治混乱持续的情况下，对于朴槿惠“外交成果”日韩共识的反对呼声持续高涨。还有一项要求“废除”的回答达到59%的民调结果被进行了报道。下届总统选举热门候选人、最大在野党“共同民主党”前党首文在寅去年12月15日面对外国媒体就日韩共识断言：“难以承认其正当性。”

原慰安妇相关团体也获得了动力。在釜山设置完少女像时，团体的一名女性成员大声表示：“这是国民的胜利。住在这里（日本总领事馆）的人应该会马上搬走吧。”（完）