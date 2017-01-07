特朗普冲击或影响日本车企的北美战略

【共同社1月6日电】美国候任总统特朗普6日（美国时间5日）批评丰田汽车在墨西哥建设工厂，实际上要求取消计划。特朗普的攻击也波及了其他日本企业，其将本国就业放在第一位的保护主义政策的风险开始带有现实意味。受特朗普冲击的影响，各汽车厂商也可能被迫调整北美战略。

特朗普在“推特”上发文称“要么在美国建厂，要么就支付巨额关税”，迫使丰田改变方针。特朗普在竞选中承诺扩大美国国内就业，受到同样压力的美国福特汽车公司取消了在墨西哥新建工厂的计划。

特朗普此举可能是对丰田社长丰田章男5日表示“要对（墨西哥的）就业和当地社会负责”的反击。出于对特朗普的警戒，6日东京股市大型车商的股票齐遭抛售，股市也受到了影响。

丰田汽车销量中约三成来自加拿大和美国市场，日产汽车和本田等国内大型车商也将世界第二大汽车市场美国作为主要市场。与美国接壤的墨西哥基于北美自由贸易协定（NAFTA）在关税上具有优势，加之工资较低，对各车商而言是向美国出口的重要据点。很多零部件厂商也进驻该国。

日产社长卡洛斯·戈恩联系到特朗普的发言称，“如果NAFTA的规则发生变化，也只能尽量适应”。

本田社长八乡隆弘5日表明将继续在墨西哥的生产。同样在墨西哥有工厂的马自达的社长小饲雅道4日也表示“基本战略没有变化”。

对于特朗普的批评，丰田的美国法人发表评论称：“新工厂不会导致美国的生产数量和就业减少。我们在美国有13.6万名员工，很期待与特朗普新政府合作。”强调在美国长期创造就业机会的实绩，希望使事态平息。

然而特朗普在选举中将NAFTA视为导致就业岗位流向国外的“元凶”并承诺将重新磋商。虽然最近没有引人注目的发言，但如果强行要求修改协定或提高关税，无法否认各公司也可能不得不调整计划。（完）