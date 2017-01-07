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日法将举行外长防长磋商 加强亚洲安保合作

2017年01月06日

　　【共同社巴黎1月6日电】日本和法国政府将于当地时间6日下午在巴黎举行外长防长磋商（2+2磋商）。双方将确认在亚太地区安全领域加强合作，并就推进防卫装备品相关技术合作达成一致。在磋商前，日本防卫相稻田朋美发表演讲，指出中国在东海和南海加强海洋活动使得东亚的安保环境趋于严峻，呼吁给予合作。

　　法国在南太平洋拥有新喀里多尼亚等属地，日本政府希望通过与法国合作牵制中国的军事崛起。

　　这是2015年3月在东京举行“日法2＋2磋商”以来的第三次磋商。日方由外相岸田文雄与稻田、法国方面由外长艾罗与防长勒德里昂参加。双方还将确认为签署《物资劳务相互提供协定》（ACSA）而推进讨论的方针，此外还将就推进太空及网络空间领域合作达成共识，并计划发表联合声明。

　　稻田在演讲中就日欧关系称“加强安保领域合作的重要性从未像现在如此之高”，称中国加强海洋活动“是国际社会共同的关切事项”。稻田还指出“如果不基于国际法、凭借力量追求国家利益，根据情况也可能导致武力纷争”。

　　考虑到本月美国新政府即将上台，稻田称“美国作为中枢角色继续参与世界和平事务，对日欧双方而言都极其重要”。（完）

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