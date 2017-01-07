详讯：驻日美军重启“鱼鹰”空中加油训练

【共同社1月7日电】驻日美军6日重启了隶属普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）的新型运输机“鱼鹰”的空中加油训练。该训练此前因去年12月发生的迫降事故而被暂停。在未完全查明事故原因的情况下，日本政府不到一个月就允许重启，这一做法在冲绳引起了强烈不满。

正在法国访问的日本防卫相稻田朋美当地时间6日晚接受媒体采访时透露，美方向日本政府联络称训练已重启。据称，训练在冲绳周边的海上于日本时间6日中午实施。

稻田指出：“美军训练的时候一般情况下不会将时间等详细信息通知日方。”她表示日本政府今后不会要求美军提供训练的信息。关于美方此次提供信息之举，稻田解释称：“我认为是因为我们告诉他们国民对事故的关注度很高，非常关切，所以他们通知了我们。”

据关注美军嘉手纳基地（位于冲绳市等处）运用状况的附近居民称，6日上午有两架空中加油机KC-130从该基地起飞。

事故发生在去年12月13日晚间。在冲绳本岛海域进行空中加油训练时，“鱼鹰”的螺旋桨碰触到输油管造成损坏，飞行变得不稳定，迫降在名护市的浅滩上，机体严重损坏。

美军认为“机体没有问题”并在同月19日恢复了“鱼鹰”除空中加油训练外的飞行。之后告知日本政府希望在1月6日重启训练。

日本政府认为美军对飞行员采取了教育等措施，“广泛采取了被认为有效的对策”，因此允许重启。另一方面也指出“尚未完全查明原因”（防卫相稻田朋美语）。（完）