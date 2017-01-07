独家：日德研究团队尝试利用iPS细胞拯救濒危北白犀

【共同社1月7日电】日前，日本九州大学教授林克彦（生殖生物学）与德国的国际团队开始了为拯救全球仅剩三头的濒危动物“北白犀”，利用其诱导多能干细胞（iPS细胞）制作出卵子以力争在将来增加个体数量的研究。

该研究的构想是在制作出卵子后，使用冷冻保存的精子等实施体外受精，尝试由亲缘关系相近的动物代理怀孕并完成分娩。据称，预计研究过程也将会碰到技术难题，成功孕育出新个体需要长时间的努力。

iPS细胞可分化成各种细胞，在治愈人类疾病的再生医疗领域的应用一直备受瞩目。此次的研究展现出用于拯救濒危动物这一新的可能性，为实现该目的而采取的具体行动尚属首次曝光。不过，这似乎也将引发有关伦理问题和动物保护措施的讨论。

全球现仅剩一头雄性和两头雌性北白犀，饲养于肯尼亚的自然保护区内。三头北白犀均因高龄和疾病几乎无法实现自然繁殖，国际上已就利用iPS细胞展开讨论。

从存活的三头和死亡个体身上采集的细胞及精子现保管于德国和美国等地，其中一部分已制成iPS细胞。

据林教授介绍，德国莱布尼茨动物园野生生物调查研究所等的专家组成的团队开始尝试从iPS细胞分化出能生成卵子的原始生殖细胞。林教授曾成功制得老鼠的卵子并繁殖出新个体，据称他在加入共同研究后赴德国进行了技术指导。

用于体外受精的精子也可以利用iPS细胞制得。代理孕母的候选则为亲缘关系相近的南白犀。

北白犀原分布在非洲中部。上世纪60年代存活数量超过2300头，但因犀牛角在以中国及越南为主的地区被视为名贵中药致使偷猎现象泛滥成灾，加之受频繁爆发的内战影响，导致数量骤减。2006年以后，已经无法再确认到野生个体的存在。

林教授表示，由于缺少北白犀繁殖的相关数据，“也有必要进行基础研究，实现还需要很长的时间。”（完）