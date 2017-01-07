日法外长防长磋商就启动ACSA谈判达成一致

【共同社巴黎1月7日电】日本和法国两国政府当地时间6日晚在巴黎举行外长防长磋商（2+2磋商），并就启动自卫队与法军进行物资和劳务相互融通的《物资劳务相互提供协定》（ACSA）谈判达成一致。考虑到推进南海军事基地化的中国的动向，双方还确认对令紧张局势升级的单方面行动表示强烈反对并要求采取克制。日法将强化在安全领域的广泛合作。磋商的成果被写入联合公报。

与正在进行谈判的英国、加拿大一样，日本政府也将加快与法国签署ACSA的相关工作。包括在20日开幕的例行国会上通过去年9月签署的新日美ACSA在内，有意在安全保障相关法的基础上扩大与各国的防务合作。

法国外长艾罗在磋商结束后的记者会上强调意义称：“这是日法防务合作的新阶段。将会在人道主义救援和联合国维和行动中进一步合作。”日本外相岸田文雄向记者表示：“力争尽早签署协定，将加快工作进度。”

这是第三次日法“2＋2磋商”，上次于2015年3月举行。日方由岸田与防卫相稻田朋美、法国方面由艾罗与防长勒德里昂参加。

双方发表的联合公报就南海局势要求所有当事方遵守国际法义务，对填海、建设基地及军事利用保持克制，并商定将重视基于国际法的航行自由和纷争的和平解决。

4位部长还确认了基于去年生效的日法防卫装备协议，作为新一代扫雷技术，尽快将用于水雷等探测的无人潜艇共同研究具体化。

双方共同对朝鲜核与导弹开发及叙利亚恶化的人道主义状况表示关切。岸田表示将面向叙利亚周边国家新实施2.4亿美元（约合人民币16.6亿元）规模的难民援助。4位部长还谴责了全球范围内近期发生的恐怖主义袭击。法国方面对日本成为联合国安理会常任理事国表示了支持。（完）