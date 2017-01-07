独家：日本拟创建保健医疗数据平台汇总所有相关信息

【共同社1月7日电】日本厚生劳动省6日开始就创建一个汇总国内实施的所有体检、医疗和护理信息的“保健医疗数据平台”展开讨论。将汇总的信息作为“大数据”进行分析，用于提高医疗护理水平，同时提高效率。厚劳省力争2020年度正式启用该平台，计划于下周在省内设立“健康数据改革推进总部”。

厚劳省认为有望通过改善过度医疗和实施有效的护理预防来降低社会保障费，但也存在保护个人隐私和开发数据库联网机制等诸多课题。推进总部也将就如何应对上述课题进行讨论，预计将在夏季结束前汇总中期报告。

目前，医疗护理信息分别由不同的数据库进行管理。由于体检记录也未能得到完善保管，无法对从健康状态到接受治疗护理的整个变化过程进行分析。

厚劳省计划将大数据的管理交由通过审查支付给医疗机构的诊疗费、处理庞大数据的“审查支付机构”负责。审查支付机构包括两家官方组织，将分别改组设置分析信息的研究部门等。

护理领域也将改善数据库的运用以收集更为详尽的信息，从2018年度起开展实施护理与医疗领域的数据合并。

2019年度开始将以各种形式实施的体检记录统一标准化。最终汇总所有信息，交由审查支付机构管理运营。数据还将向大学和民间企业公开，用于研究开发。（完）