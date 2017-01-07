聚焦：特朗普批评丰田引来日企普遍警惕

特朗普批评丰田引来日企普遍警惕 图为就与铃木开展业务合作磋商举行记者会的丰田汽车社长丰田章男。2016年10月12日摄于东京都文京区。（共同社）

【共同社1月7日电】美国候任总统特朗普批评丰田汽车公司在墨西哥新建工厂。优先考虑确保就业、一直反对美国企业将生产转移至墨西哥的特朗普也开始“干涉”日本企业。进驻墨西哥的其他企业也普遍开始提高警惕。声明将退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等保护主义色彩日益浓重的美国新政府采取的措施有可能会扰乱世界的贸易秩序。

▽立即反应

特朗普于日本时间6日凌晨3点左右在推特上发文批评丰田称：“休想！付高额关税。”半天前的5日下午，丰田社长丰田章男在东京向记者表示不会改变在墨西哥新建工厂的计划。特朗普的立即反应也可看作是为了让丰田意识到之前一直遭批评的美国大型车商福特汽车放弃在墨西哥建厂一事。

“特朗普会为我们夺回就业”、“就职前就做到了奥巴马8年都没做到的事情”……特朗普的推文迅速引来各种回应。这些都是来自过去因汽车产业而繁荣、现被称为“铁锈地带”的美国中西部密歇根州的居民。

▽邻近大市场

据日本贸易振兴机构统计，截至2015年10月，进驻墨西哥的日企数量达到899家。由于与大市场美国、加拿大签订了北美自由贸易协定（NAFTA）和能确保相对低廉的劳动力，以汽车相关产业为主在此设立生产基地的企业正在增加。

不过，去年11月特朗普在美国大选中获胜之后，动摇开始扩大。已设有基地的旭化成原考虑新建合成树脂工厂并于2018年至2019年投产，但公关部门称：“现在的趋势是等特朗普政府推出具体政策后再作正式决定”。旭硝子的公关部门也透露，对去年投产的汽车玻璃工厂增产事宜将“慎重观望”。

经济同友会代表干事小林喜光6日向记者指出：“我认为特朗普有战略性的因素。虽然没有必要完全顺从，但也有所忧虑。”他认为日企今后在墨西哥设立据点“存在风险。还是放弃为妙”。

▽对抗措施

日本政府也对特朗普的做法提高警惕。新政府上台后，如果对汽车采取高关税政策，日本“将分析其合理性并采取必要措施”（经济产业省官员语），并有可能向处理贸易纠纷的世界贸易组织（WTO）提起诉讼。这是由于如果轻易屈服，将导致要求进一步扩大至农产品等领域，恐怕会波及整个日美贸易政策。

不过，日本事实上能否始终保持强势呢？特朗普打算任用上世纪80年代里根执政时期曾迫使日本在对美出口钢铁方面采取自主限制的前贸易代表办公室（USTR）干部出任新政府的美国贸易代表。特朗普期待其“在转变夺走美国繁荣的贸易政策过程中大显身手”。

日本某经济方面政府机关干部略显无力地说道：“说到底现在只是就任总统前的个人主张。就任后能否不改变这些主张出台政策，只能继续观望。”（完）