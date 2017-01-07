热点：韩国少女像设置运动气势高涨 政府无力应对

【共同社首尔1月7日电】韩国认为有关慰安妇问题的日韩共识是典型的朴槿惠总统的强权政策，反对呼声不断加强，设置象征受害慰安妇的少女像的运动气势高涨。

关于在釜山的日本总领事馆前设置少女像一事，原本担心其演变为外交问题而未允许设置的地方政府迫于舆论压力转变了方针，韩国政府在朴槿惠被停止总统职务期间采取了不干预姿态。韩国在解决慰安妇问题上采取的措施仅是向原慰安妇分发日本政府拨款的10亿日元（约合人民币5900万元），朴槿惠政府事实上丧失了当事人能力。

2011年12月，第一座少女像被设置在首尔的日本大使馆前，截至2015年底达成日韩共识时，韩国国内共设置了27座少女像，国外有3座。

在缔结了没有包含原慰安妇支援团体所要求的日本政府支付赔偿金的共识后，舆论态度更加强硬。韩国国内的少女像增至55座，国外增至6座，在一年内增加了一倍。

在韩国总统朴槿惠曝出密友干政事件后要求其下台的集会中，呼吁废弃共识的声音高涨，韩国下届总统选举的在野党的热门侯选人均提出要重新考虑。去年12月规定帮助设置并管理少女像的条例草案被提交至首尔市议会。

另一方面，日本总领事馆所在的釜山市东区属于保守派地区，区长朴三硕原先并未批准设置。据相关人士透露，政府当局认为若设置少女像则会刺激舆论，强制撤去会变得困难，故紧盯搬运少女像的叉车，试图阻止少女像接近总领事馆。

欲设置少女像的市民团体曾散布出干扰消息称将于2016年最后一天设置少女像，但出其不意地在3天前将少女像搬运至总领事馆前。区政府在少女像被固定前强制将其撤去并带走了数十名市民团体成员，该事被媒体报道后，引发舆论的反抗，政府变得无法反对设置。

团体中一名女大学生（22岁）表示：“即使日本同意赔偿，为了铭记历史也不会撤去少女像。”表明了将使少女像固定下来的姿态。（完）