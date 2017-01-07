日本拟设新组织支持东南亚国家提升海上保安能力

【共同社1月7日电】7日从日本海上保安厅获悉，该厅将从2017年度起正式致力于帮助东南亚国家提升海上安全机构的能力。将成立专门负责支援及人才交流的新组织，扩大参加在日本国内进行的实务培训的对象国范围，并通过举办国际研讨会等加强关系。

东南亚各国为了应对事故或灾害，以及在多个国家主张拥有主权的南海海域内中国的活动及中国渔船的非法作业问题等，完善海上安全机构成为当务之急。拥有在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边应对中国公务船经验的日本海保力争通过支援，共享维护基于法律原则的海洋秩序的理念。

新组织将由新设职位“海上保安国际合作推进官”为首的7人组成。计划于4月正式成立。

与政府级别的提供巡逻船不同，海保除了从2004年开始为合作应对犯罪及灾害与中韩及东盟（ASEAN）定期召开会议外，还与东南亚各国互派职员进行实务培训，并实施开展设想应对海盗的联合训练。

此前越南等4国参加了实务培训，今后还将接收来自泰国及缅甸的研修生。此外还将举办旨在深化有关海洋和平的共识的研讨会，这些工作也将由新组织负责。

东南亚频频遭受台风及海啸灾害。此外该区域中还有海上交通要塞马六甲海峡，提高应对灾害及海盗等的海上保安能力是其课题。

此外，需要应对中国海洋活动的越南、菲律宾、印度尼西亚等国为了不使其升级为军事冲突，谋求完善海上安全机构而非海军。

日本海保负责人表示：“新组织力争加强支持力度并成为培养人才的国际基地。”（完）