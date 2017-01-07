日本自民党拟梳理论点促进修宪讨论

【共同社1月7日电】日本自民党开始讨论梳理可能成为修宪项目的论点并予以公布。旨在锁定执政党与在野党就甄选修宪项目进行讨论的范围。将在自民党主张的发生大规模灾害时的紧急事态条款的基础上，加入在野党主张的教育无偿化等论点。有可能在规划制定后提交至众参两院的宪法审查会。多名政党相关人士7日透露了这一消息。

日本首相安倍晋三5日在自民党会议中透露出欲在宪法实施70周年的今年切实推进敲定修宪项目的意愿。该党将在20日召集的例行国会期间的2月下半月召开众院宪法审查会。自民党认为梳理论点有助于推动在野党参与修宪讨论，但对于在安倍政府的领导下修改宪法持反对态度的民进党对于在自民党主导下进行讨论的戒备感不断增强，能否按照预想推进难以预测。

自民党2012年发表的修宪草案被强烈指出会导致对基本人权的制约扩大，民进党严厉追究称其“违反了立宪主义”。有关梳理论点，自民党内部也有意见认为若能在各项目一并记录赞成和反对的双方意见，使内容保持平衡就能抑制民进党的批评。

自民党预计将在本月召开党宪法修改推进总部会议，朝着梳理论点展开讨论。据分析，除了联合执政的公明党认可的紧急事态条款及环境权等新人权外，向规定不保持战力的宪法第九条明确写入自卫队及取消去年7月参院选举中引入的“合区”等也将成为讨论对象。自民党议员在去年11月召开的众院宪法审查会中列举了这些项目。

另一方面，还将把民进党提出的制约首相专权事项的众院解散权纳入讨论范围。此外还将对日本维新会呼吁的教育无偿化、统治机构改革及创设宪法法院等进行讨论。（完）