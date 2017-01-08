安倍敦促韩国撤除慰安妇少女像“以示诚意”

【共同社1月8日电】日本首相安倍晋三在8日播出的NHK电视节目中，就韩国釜山的日本总领事馆前被设置象征受害慰安妇的少女像一事表示“韩国方面必须切实拿出诚意”，表明要求撤除的态度。关于就慰安妇问题达成的日韩共识，他敦促韩方履行称“即便（朴槿惠总统的）政府出现更迭，履行共识是一个国家的信用问题”。该节目于6日录制。

日韩两国政府在2015年12月达成的共识中确认了慰安妇问题得到“最终且不可逆的解决”。根据该共识，日本向韩国设立的原慰安妇支援财团支付10亿日元（约合人民币5900万元）的资金，韩国对于首尔的日本大使馆前设置少女像一事“将为恰当解决而努力”。安倍在节目中介绍了这一背景，还表示为撤走大使馆前的少女像“（韩国方面做出努力）是理所当然的”。

关于日美关系，安倍强调希望尽快与本月20日即将就任的美国候任总统特朗普举行会谈，表示如能实现会谈将要求减轻冲绳县的美军基地负担。安倍指出：“将告诉对方，减轻负担可加深日美信赖关系，巩固同盟。”

考虑到特朗普在选举中提及日本负担更多美军驻留经费一事，安倍表示“（日美同盟）为亚太地区的和平稳定做出贡献，其结果对美国经济也有很大的积极影响，将切实说明这一实情”。他还表示将介绍跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的意义。

对于去年12月与俄罗斯总统普京会谈中达成共识的为在北方四岛进行“共同经济活动”启动磋商一事，安倍表示“毫无疑问对于缔结和平条约有很大的积极意义”。关于在南苏丹参与联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队，安倍明确表示：“当出现无法确保安全、顺利执行任务的情况时，将毫不犹豫地撤回。”

关于明年9月自民党总裁选举中自身连续三次参选的可能性，安倍委婉表达意愿称“将通过积累成果，再就下一步如何做进行判断”。他还强调：“首先要为不辜负国民的期待而每天竭尽全力。”

关于众院解散及大选的时间，安倍指出：“目前完全没有考虑。想的都是尽全力做好现在的工作。这种状态会持续一段时间。”表示优先考虑使2017年度政府预算尽快获得通过。（完）