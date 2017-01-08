独家：日本对出口土耳其的核电站地震晃动评估值较小

【共同社1月8日电】有关日法合资公司计划在土耳其北部建设的锡诺普核电站，7日对核电站选址调查相关人员采访获悉，日本方面对于发生地震时核电站的晃动程度作了较小评估，设想的最大加速度为400伽左右。由于该估算值小于日本的核电站，若在日本国内就很可能无法满足核电站规定标准。

专家认为，考虑到核电站预定地周围的地质及地形，“参照日本的标准，至少需在500伽左右”。也有意见认为，由于抗震工程等将导致建设成本提升，因此日方作出了较小估算。

土耳其和日本一样为地震多发国家。在日本，九州电力川内核电站（位于鹿儿岛县）估算的该数值为620伽，关西电力大饭核电站（位于福井县）为856伽，也有超过1000伽的核电站。

对锡诺普核电站地震晃动的评估作为日本经济产业省资源能源厅的委托业务，是日企参与的土耳其及越南核电站选址调查的一部分。业务经费约为24亿日元（约合人民币1.4亿元），由日本原子能发电公司（位于东京）承包。该公司将活断层的调查及地震晃动评估工作委托给了日本的调查公司等。

锡诺普核电站计划由日本三菱重工业公司与法国核电巨头阿海珐的合资公司建设4座压水反应堆核电机组（输出功率为110万千瓦级），若与土耳其政府成功签约，力争2023年投入运转。

据日本研究人员介绍，位于黑海沿岸的锡诺普核电站选址周围存在很多可能为活动性的断层，1968年选址西侧曾发生里氏6级左右的地震。土耳其研究人员中也有人指出存在发生大地震的可能，在当地已出现反对活动。

关于地震晃动评估一事，日本原子能发电2016年3月向国家提交的报告中只字未提。该公司在接受共同社采访时称“经产省委托的业务内容不能公开”，能源厅表示“不知此事”。（完）

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小资料：锡诺普核电站计划 该计划是指在土耳其北部城市锡诺普建设4座由日本核电制造商三菱重工业公司与法国核电巨头阿海珐的合资公司“ATMEA”开发的输出功率110万千瓦级的压水反应堆核电机组，由土耳其的电力公司与三菱重工、伊藤忠商事等组成的联合体开展业务。据三菱重工介绍，现在处于可行性调查阶段，预计将在2017年内签约，1号机组或于2023年投入运转。土耳其首座核电站阿库尤核电站由俄罗斯企业承建。（完）