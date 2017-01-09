福岛核电站“冻土遮水壁”效果未达到预期

【共同社1月8日电】围绕东京电力公司福岛核事故的处理工作，通过冻结地层阻隔地下水来控制核污水的“冻土遮水壁”计划陷入困局。地下水的阻隔效果未能达到东电的预期，原子能规制委员会认为“效果有限”的看法渐强。该计划作为控制核污水的“杀手锏”投入高额国家经费，但结果很可能有违期待。

去年12月26日召开的规制委会议上，东电说明称冻土壁靠海一侧的下游日均提取地下水的量在12月为176吨，最少为134吨。

冻土壁完成前日均约为400吨。东电之前一直主张冻土避靠海一侧冻结后提取量可减至70到100吨左右。尽管东电在会上声称“取得了一定的效果”，但明显与预计不符。

对于地下水未能大幅减少的原因，东电提出了多种可能。包括(1)反应堆厂房周边电缆等通过的地下通道底部无法冻结，导致大量地下水流出；（2）地下管道交叉处的冻土壁出现缝隙等。然而未能就此提出相应对策，凸显出控制地下水很困难。

原子能规制委对于冻土壁的效果十分冷淡。当初就担心受冻土壁影响，地下水位发生急剧变化，导致厂房地下积累的高浓度污水泄漏。原计划确认靠海一侧的地下水阻隔效果、验证安全性后，实施包括靠山一侧的全面冻结。

但是规制委代理委员长更田丰志在会上称“并无太大危险”，表示无须验证就允许全面冻结。并语带讽刺地说明理由称“靠海一侧就流出这么多水，靠山一侧毫无疑问也一定会让水通过”，引来会场旁听席中一阵笑声。

规制委要求将冻土壁作为污水对策的辅助措施，优先在厂房边设置竖井。理由是如能增强汲水能力，就能切实管理地下水的水位。

东电的负责人表示：“未能达到预期效果是事实，因此很难强行辩解，但通过全面冻结冻土壁减少污水流出量的目标不会改变。”东电正在研究包括靠山一侧实施全面冻结的程序等，预计最快在本月内的规制委会议上进行讨论。（完）