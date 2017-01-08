广岛核爆受害者遗属等向珍珠港捐赠纸鹤

【共同社火奴鲁鲁1月8日电】广岛市和平纪念公园内“原爆之子”雕像原型佐佐木祯子的侄子、核爆受害者第二代佐佐木祐滋（46岁）6日向夏威夷珍珠港的亚利桑那纪念馆游客中心赠送了日本首相安倍晋三夫妇、核爆受害者以及前特攻队员等制作的约3000只纸鹤。祐滋致词道：“希望以此次捐赠为契机，进一步加深日本与美国、日本与夏威夷的羁绊。”

祐滋就去年5月作为首个在任美国总统访问广岛的奥巴马赠送了4只自己折叠的纸鹤一事表示：“作为祯子的遗属感到非常高兴，想要做出回报。”此后他向人们发起呼吁，收到了核爆受害者、日本的初中生以及居住在德岛市的前特攻队员田尻正人（94岁）等折叠的纸鹤。据悉此举获得了首相夫人昭惠的赞同，安倍夫妇也捐赠了纸鹤。

管理珍珠港的美国国家公园管理局相关人士、夏威夷州州长戴维·伊盖（Ige）的夫人多恩（Dawn）、奥巴马曾就读的夏威夷普纳荷学校的学生以及曾在该校担任教师的核爆受害者第二代（68岁）等人出席了捐赠仪式。昭惠夫人还送上了视频寄语。祐滋计划今后继续赠送约2000只纸鹤。

祯子在广岛遭遇原子弹轰炸后一直折叠纸鹤，12岁时离世。祐滋等人2012年将祯子的纸鹤捐赠给了上述中心，2013年起作为常设展品展出。去年12月底安倍访问珍珠港时也到访该中心，参观了祯子的纸鹤。（完）