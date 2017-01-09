关注：中国或将获得斯里兰卡港口权益 在印度洋东山再起

中国或将获得斯里兰卡港口权益 图为斯里兰卡科伦坡的建设工地上悬挂的中文标语牌。摄于2016年12月。（共同社）

【共同社科伦坡1月9日电】在印度洋岛国斯里兰卡，曾提出“摆脱对华依赖”的西里塞纳政府上台到9日满2年。该国内战后重建的过程中外债问题加剧，中国凭借经济实力在该国逐渐东山再起。中国企业预计最快在本月底将获得作为原油运输海上要道重要据点的大型港口权益，印度和日本越发感到担忧。

“将汉班托塔港八成权益以约11亿美元的价格租给中国，租期为99年。”去年12月该国政府这一“出售港口”的动向引发了担心待遇恶化的港口工人罢工，日本企业的运输船也因此受阻，发展成该国海军介入的骚动。

亲华派前总统拉贾帕克萨2008年启动了南部这一港口的开发，约14亿美元的资金大部分来自中国的贷款，2013年还在附近建成了马特拉·拉贾帕克萨国际机场。近年来，中国在印度洋实施扩大港口据点的“珍珠链”战略，汉班托塔港开发被视为该战略的象征性之举，日本和印度对此加强了警戒。

由于国民反对独裁色彩浓厚的前总统，2015年总统选举中拉贾帕克萨亲信西里塞纳当选。之后该国改变了外交政策，在最大城市科伦坡接受中国援助推进的港口开发也中断了。

然而，西里塞纳政府2016年8月重启了科伦坡港口开发。斯里兰卡外债约达270亿美元，其中逾三成为对华债务。汉班托塔港的长期租让也是为偿还贷款而不得不再度依赖中国的资金。

西里塞纳去年10月与中国国家主席习近平会谈时强调和解称：“两国关系经过时间的考验变得更加牢固”，并表明将加速与中国的经济开发合作。

一名斯里兰卡的政治评论家指出：“这与1903年美国以支援古巴独立作为交换从该国租用关塔那摩（基地）的做法很相似”，担心中国将来会用于军事目的。

港口附近建造的马特拉·拉贾帕克萨机场被批评为“世界最闲的机场”，经营陷入困境。日本政府相关人士警惕称：“机场将来也会交给中国，斯里兰卡南部可能出现中国人聚集的地区。”（完）