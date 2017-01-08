独家：美国防部考察日本民间技术可否用于美军装备

【共同社北京1月8日电】近日获悉，美国国防部相关人士去年11月曾赴日召开面向日本企业的说明会，调查日本民间技术可否用于美军的装备。日本经济产业省为其斡旋召集了企业。在加强安全领域合作的背景下，此举凸显出美国方面积极接触日本民间企业的姿态。

这是美国防部第二次举行说明会。据悉第一次于2014年召开，这一年日本政府通过了“防卫装备转移三原则”并解禁行使集体自卫权。各国都在推进军事技术的研究，美国方面此前一直通过向大学等的研究人员提供资金调查日本的技术，现在对象扩大至企业。

第二次说明会去年11月底在经产省召开，约60家日企的负责人参加。美方对美军采用国外民间产品和技术时的必要手续进行了说明。据悉列举了重点领域节能及装备使用的材料等。

说明会后的12月上旬，美方与企业进行了4天个别会谈，有18家自动控制等相关企业介绍了各自的技术。

经产省受美国委托召集国内企业参加。共同社获取的介绍材料中强调“向美国介绍日本产业界拥有的技术潜力”。

防卫装备转移三原则以武器及武器制造和使用相关技术为对象。出于商业目的开发的民间技术如果被美军装备所采用，根据上述三原则将被列为审查对象。

美国防部接受采访时就说明会称，目的在于“发现提高美军能力的技术、进行评估、配备”。经产省表示：“因为日本企业业务机会的扩大有利于技术及产业基础的维持和强化，为此提供了相关信息等。参加是基于企业的自主意愿。”

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小资料：防卫装备转移三原则 为共同开发防卫装备、扩大出口，作为取代“武器出口三原则”的新规于2014年4月在内阁会议表决通过。规定了防卫装备包括武器及与武器制造、使用相关的技术。如果政府认为有助于推进国际合作及日本的安全保障，在对方国家妥善管理等条件下允许向其出口。规定在需要特别谨慎讨论的情况时，需经国家安全保障会议（NSC）相关阁僚会议审议，并争取信息公开。（完）