日本驻韩大使临时回国 对抗设置慰安妇少女像

日本驻韩大使临时回国 1月9日，日本驻韩国大使长岭安政抵达首尔的金浦机场，在临时回国前接受媒体采访。（共同社）

【共同社首尔1月9日电】有关日本驻韩国釜山总领事馆前设置了象征慰安妇受害的少女像一事，作为日本政府的对抗措施之一，驻韩大使长岭安政9日乘飞机离开韩国临时回国，已抵达东京。长岭离境前在首尔金浦国际机场就设置少女像向媒体表示：“非常遗憾。接下来我会临时回国，在日本与相关人士商讨相关事宜。”

大使临时回国是仅次于召回的强烈抗议措施。据日韩外交消息人士称，回国时间可能在一周左右，但在这期间预计看不到走向日本所要求的撤走少女像的行动。长岭重回首尔的时间也可能会推迟。

日本首相安倍晋三在8日的NHK电视台节目中，要求撤走釜山总领馆和首尔日本大使馆前的少女像。日本政府认为此举违反了确认“最终且不可逆解决”慰安妇问题的2015年年底日韩共识，将坚持对韩国朴槿惠政府的强硬姿态。

然而，韩国总统朴槿惠因被国会弹劾起诉而停职，该国目前处于国政瘫痪状态，对于抵制撤走的呼声高涨的少女像，政府并无出手之力。

日本政府6日宣布长岭和釜山总领事森本康敬临时回国，并中断旨在相互融通美元等的“货币互换协定”重启磋商。据相关人士称，森本也在9日上午临时回国。

正在捷克布拉格访问的日本外相岸田文雄在当地时间8日的记者会上表示，已要求韩方撤走釜山总领事馆前的少女像。岸田还重申：“感到非常遗憾。将要求韩方切实履行（有关解决慰安妇问题的）日韩共识。”（完）