分析：日本态度强硬亦难打开少女像问题僵局

【共同社首尔1月9日电】日本政府为对抗日本驻釜山总领事馆前被设置慰安妇少女像而让驻韩大使临时回国，目的在于摆出不允许2015年有关慰安妇问题的日韩共识出现倒退的强硬态度。

但韩国总统朴槿惠被停职，现政府并无解决少女像设置问题的政治能力，而且预计在下任总统选举过程中对日韩共识提出异议的呼声将增强，无望打开僵局。

鉴于采取了仅次于召回大使的强烈外交对抗措施，日本政府应对措施的余地也被收窄，日韩关系恶化似乎无法避免。

釜山的少女像是借要求朴槿惠下台运动的机会“搭顺风车”（韩国政府人士语）之举，在短时间内就具体落实了下来。日本政府人士认为事态严重，称“若允许这一趁乱设置的做法，以韩国政府为对象的谈判和承诺将失去意义”。

然而，处于瘫痪状态的朴槿惠政府只会在口头上表达履行共识的想法。下任总统选举的在野党方面热门候选人文在寅称，“韩国政府（在日韩共识中）承诺过连民间设少女像都要阻止吗”，将少女像问题与对朴槿惠政府外交的批评相挂钩。

若反对上述主张并谈及撤走少女像，势必将在总统选举中处于不利境地。似乎有意由保守阵营参加竞选的前联合国秘书长潘基文一年前曾对日韩共识表示肯定，但难以在回国后也摆出这种态度的舆论氛围日益增强。（完）