Close

共同网

2017年01月09日 17時23分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

美国防部人士称采用日本技术有利于削减费用

2017年01月09日

　　【共同社1月9日电】负责美国国防部技术评估工作的中校肖恩･布雷德利（Sean Bradley）近日就为美军装备采购与日本企业接触一事强调称，从美国国外引进技术“将带来费用大幅削减”。作为感兴趣的具体领域，他列举了自动控制和训练设备等，表示“若共享设备，与同盟国等之间的相互运用性将得到提升”。

　　去年12月上旬，布雷德利为面向日企的说明会而访日，在东京接受了共同社的采访。

　　布雷德利指出，“美国国防部加深与日本产业界的关系对日本人而言是（安保层面的）积极发展。”另一方面，对于日本国内担忧解禁集体自卫权等将导致日本“被卷入战争”的问题，他回避给出直接回答。

　　布雷德利证实在说明会后与日企的单独会谈中，与美军相关人士一道听取了18家企业的详细介绍，表示“美军出席人员颇感兴趣”。他就技术被引进的可能性称“会谈只是第一步”，避免明确表态。

　　有关日本政府力争根据“防卫装备转移三原则”将产品和技术出口海外，布雷德利称：“这将给美国和日本的合作带来许多新的机会。”他还表示这或许会增加对被美军装备采用感兴趣的日企。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月08日金正恩展现谦虚姿态 生日未列入法定节假日
  2. 2017年01月04日专访：美专家谈特朗普政府亚洲外交 对华政策是关键
  3. 2017年01月02日福冈县警方查处或为瞄准中国的诈骗团伙据点
  4. 2017年01月04日聚焦：安倍新年记者会发言似暗示鸡年将有大选
  5. 2017年01月02日聚焦：特朗普外交即将启动 或因无法预测震撼世界

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网