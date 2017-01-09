美国防部人士称采用日本技术有利于削减费用

【共同社1月9日电】负责美国国防部技术评估工作的中校肖恩･布雷德利（Sean Bradley）近日就为美军装备采购与日本企业接触一事强调称，从美国国外引进技术“将带来费用大幅削减”。作为感兴趣的具体领域，他列举了自动控制和训练设备等，表示“若共享设备，与同盟国等之间的相互运用性将得到提升”。

去年12月上旬，布雷德利为面向日企的说明会而访日，在东京接受了共同社的采访。

布雷德利指出，“美国国防部加深与日本产业界的关系对日本人而言是（安保层面的）积极发展。”另一方面，对于日本国内担忧解禁集体自卫权等将导致日本“被卷入战争”的问题，他回避给出直接回答。

布雷德利证实在说明会后与日企的单独会谈中，与美军相关人士一道听取了18家企业的详细介绍，表示“美军出席人员颇感兴趣”。他就技术被引进的可能性称“会谈只是第一步”，避免明确表态。

有关日本政府力争根据“防卫装备转移三原则”将产品和技术出口海外，布雷德利称：“这将给美国和日本的合作带来许多新的机会。”他还表示这或许会增加对被美军装备采用感兴趣的日企。（完）